Der Twitch-Streamer Distortion 2 hat vor kurzem einen neuen Speedrun-Weltrekord für Dark Souls 2 – Scholar of the First Sin aufgestellt. In der „All Bosses“-Kategorie brauchte der Runner lediglich 2 Stunden, 23 Minuten und 43 Sekunden und konnte damit den bisherigen Weltrekordhalter EnsgMaster um mehr als eine Minute unterbieten.

Frischer Anreiz für dicke Rekorde? Bald erscheint das runderneuerte Dark Souls Remastered:

Bei Speedruns von Teilen der „Dark Souls“-Reihe kommt es auf Präzision, Geschick und ein gutes Gedächtnis an. Beim „All Bosses“-Run gelten diese Voraussetzungen umso mehr, da bei gewöhnlichen Durchläufen die notorisch schwierigen Bosskämpfe ohne Zweifel die meisten Spielertode fordern.

Wie Distortion 2 das Action-Rollenspiel meistert, könnt ihr hier bewundern:

Obwohl er die Gegner und Fallen scheinbar mit Leichtigkeit löst, merkt man Distortion2 die Anspannung in einigen Situationen deutlich an. Die „Scholar of the First Sin“-Edition von Dark Souls 2 bietet gegenüber der normalen Fassung nämlich zusätzliche Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Nach eigener Aussage will der Runner nach seinem Weltrekord das Spiel nun endgültig ruhen lassen.

Gerade Dark Souls und seine elitäre Spielergemeinschaft laden natürlich ein, sich miteinander auf unterschiedlichste Arten zu messen. Habt ihr euch schon einmal an einem Speedrun versucht und könnt die Spannung nachvollziehen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr gemacht habt.