Viele Retrokonsolen erfahren in den letzten Jahren Neuauflagen in Form kleinerer Versionen mit einer Auswahl an vorinstallierten Spielen. Nachdem Nintendo das SNES und NES einem Makeover unterzog, kündigte auch Sega die Rückkehr des hauseigenen Klassikers Mega Drive an. Der YouTuber Nintendrew bastelte bereits im letzten Jahr in Heimarbeit einen Mini-N64, nun schraubte er sich sich einen funktionierenden Mini-GameCube zusammen. Zu sehen hier im Video:

(Quelle: YouTube, Nintendrew)

Für seine Eigenbaukonsole nahm der Bastler ein kleines Mainboard der Marke Up Squared zu Hilfe, installierte darauf Windows und einen GameCube-Emulator und baute ein Gehäuse herum, das in herunterskalierter Form dem originalen GameCube nachempfunden ist. Die vier Controlleranschlüsse sind darin ebenfalls vorhanden, funktionieren aber über USB und nicht über die klassischen Anschlüsse der GameCube-Controller. Wie bei den originalen Klassik-Minis werden die Spiele auch hier vorinstalliert, ein richtiges Disc-Laufwerk gibt es nicht. Die Klappe auf der Oberseite des Gehäuses ist hier nur authentische Zierde.

Ob Nintendo selbst eines Tages eine Mini-Version des GameCube entwickeln wird, ist fraglich. Laut Aussagen des YouTubers würde eine einwandfreie Emulation der GameCube-Spiele Hardware bedürfen, die mindestens auf dem Niveau der Switch ist. Denn auch das Mainboard, das der Bastler benutzte, ist alles andere als günstig in der Anschaffung. Sehen lassen kann sich das Ergebnis aber allemal, findet ihr nicht?