Beat Saber ist zwar erst seit dem 1. Mai erhältlich, ist aber schon jetzt auf dem Weg zu einem echten VR-Hit zu werden. Das Rhythmus-Spiel vom Entwickler Hyperbolic Magnetism steht zurzeit bei 99 Prozent positiven Bewertungen auf Steam und ist damit aktueller Spitzenreiter.

Das Spiel, welches zwingend eine VR-Brille von HTC Vive, Oculus Rift oder Windows Mixed Reality voraussetzt, ist eine Art Weiterführung der "Guitar Hero"-Spiele. Dieses Mal greift ihr jedoch nicht zur Gitarre. Stattdesen schlagt ihr mit zwei Lichtschwertern auf Notenobjekte und müsst regelmäßig anderen Objekten ausweichen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Beat Saber inhaltlich noch etwas schwach auf der Brust. Lediglich ein Arcademodus mit voreingestellten Leveln steht zur Verfügung. Für die Zukunft verspricht der Entwickler jedoch einen Leveleditor, mit denen Spieler ihre eigenen Kreationen entwerfen und mit anderen teilen können.

Working on new levels for @BeatSaber. This one is one of my favorites! :) Use headphones. Music by @Sqeepo is excellent! #madewithunity #gamedev #indiedev #VR pic.twitter.com/63ZKsOb1gM