Heute haben wir nicht nur zwei, sondern drei tolle Angebote auf Steam für euch ausfindig gemacht, an denen vor allem Action-, Rollenspiel- und Simulations-Enthusiasten Gefallen finden könnten.

Stürzt euch in den virtuellen Bürgerkrieg:

Los geht's mit dem "Open World"-Abenteuer Far Cry 4, bei dem ihr in die Haut von Ajay Ghale schlüpft. Um die Asche seiner Mutter zu verstreuen macht dieser sich auf den Weg nach Kyrat und findet sich in einem Bürgerkrieg wieder. Das Action-Spiel befindet sich mit einem Rabatt von 60 Prozent im Angebot und kostet euch deshalb nur 11,99 Euro. Im Test: "Far Cry 4 - Mit Bombast-Grafik in die Herzen der Käufer" findet ihr heraus, ob euch das Abenteuer zusagen könnte.

In dem galaktischen Abenteuer wollen wichtige Entscheidungen getroffen werden:

Eingefleischte Rollenspiel-Fans mit einem Faible für Science Fiction haben die "Mass Effect"-Ableger mit Sicherheit schon einmal gespielt. Ist dem nicht so oder wollt ihr die Abenteuer ganz einfach noch einmal auf dem PC erleben, bietet sich jetzt die passende Gelegenheit dazu. Die "Mass Effect"-Collection wandert schon für 7,83 Euro in eure Steam-Bibliothek. In dem Paket enthalten sind Mass Effect und die Digital Deluxe Edtion von Mass Effect 2.

Wagt euch in die Welt der Sims:

Mit Die Sims 3 ist dieses Mal auch eine Simulation mit an Bord der Steam-Angebote. Kreiert euren eigenen Sim, baut ihm ein Haus nach euren Wünschen, gründet eine Familie und besorgt ihm eine passende Arbeit. Die Sims 3 bietet erstmals einen nahtlosen Übergang zwischen Eigenheim und offener Spielwelt. Für 9,99 Euro könnt ihr das virtuelle Leben einer ganzen Familie selbst in die Hand nehmen.

Mit den Angeboten erhaltet ihr viele Stunden Spielspaß für wenig Geld. Ganz anders sieht es mit den Videospielen aus der Bilderstrecke aus. Von denen solltet ihr wohl besser die Finger lassen.