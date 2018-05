Da hilft auch die Zauberei nichts mehr: Mit Harry Potter - Hogwarts Mystery haben Warner Bros. und Jam City vor kurzem ein neues Mobile-Spiel veröffentlicht. Das kommt jedoch zumindest auf der Wertungswebseite Metacritic so gar nicht gut an. Aktuell ist es sogar eines der schlechtbewertesten Spiele überhaupt.

Schon der Metascore, der sich aus den Bewertungen der verschiedenen Fachkritiken auseinandersetzt, lässt nichts gutes erahnen: Mit 47 Punkten landet Harry Potter - Hogwarts Mystery im roten Bereich und ist damit schon eher ein Spielekandidat, von dem abgeraten wird. Der User-Score, der sich wiederum aus den Bewertungen der Metacritic-Nutzer zusammensetzt, ist jedoch noch eine ganze Ecke harscher.

Hier erreicht Harry Potter - Hogwarts Mystery zum jetzigen Zeitpunkt gerade einmal 0.8 von maximal 10 Punkten. In der ewigen Liste aller iOS-Spiele muss sich das Spiel mit Platz 967 begnügen - nur gerade einmal fünf Spiele sind noch schlechter bewertet.

Die Gründe für die sehr negativen Bewertungen liegen vorrangig im Monetarisierungssystem, welches sehr aggressiv sein soll. Im Kommentar des Nutzers EljeroTV heißt es wie folgt:

"Ein Zeitlimit, in der bestimmte Ereignisse zwingend beendet werden müssen, mit einem Energiesystem zu kombinieren, in dem man ständig darauf warten muss, dass es wieder aufgefüllt wird, um irgendwelche Aktionen zu starten, ist das Schrecklichste, was mir je in einem "Freemium"-Spiel begegnet ist."