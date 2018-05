Wenn ihr mächtig viel Kohle im Online-Modus von Grand Theft Auto 5 einsacken wollt, ist jetzt die richtige Zeit dafür gekommen. Alles was ihr tun müsst, ist euch täglich einzuloggen.

Auch mit Raubüberfällen lässt sich in GTA Online viel Geld verdienen:

Spart ihr schon länger auf einen Luxusschlitten, wollt ihr euch eine größere Garage oder ein schöneres Eigenheim gönnen? Wenn ihr euch absofort täglich in GTA Online einloggt, werdet ihr schon bald zum Millionär. Am ersten Tag erhaltet ihr satte 250,000 GTA-Dollar. Loggt ihr euch folgend an jedem weiteren Tag ein, bekommt ihr jeweils 150,000 GTA-Dollar geschenkt.

Lasst ihr keinen Tag aus, werdet ihr bis zum Ende des Events, am 14. Mai, zum Millionär. Wundert euch nicht, wenn ihr nicht sofortigen Zugriff auf die virutelle Währung bekommt. Das Geld erhaltet ihr erst nach Ablauf des Events zwischen dem 15. und 21. Mai.

Außerdem erwarten euch in GTA Online zwei neue Fahrzeuge. Wie Rockstar Games via Twitter bekanntgegeben hat, handelt es sich dabei um den über 2,5 Millionen GTA-Dollar teuren "Overflod Tyrant", den ihr bei Legendary Motorsport kaufen könnt:

The Overflod Tyrant



Available today from Legendary Motorsport

Part of Business Week in GTA Online: https://t.co/ce4byHN6rO pic.twitter.com/xQ3D5y8JcP — Rockstar Games (@RockstarGames) 8. Mai 2018

Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um das Muscle-Car "Vapid Dominator GTX", das ihr zu einem deutlich billigeren Preis euer Eigen nennen dürft.

Wollt ihr in GTA Online Millionär werden, solltet ihr euch absofort täglich einloggen und keinen Tag darauf vergessen. Spätestens am 21. Mai befindet sich das Geld auf eurem Maze-Bank-Konto.