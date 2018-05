Mit dem 8. Mai erschien Pillars of Eternity 2 - Deadfire, die Fortsetzung des beliebten "Old School"-RPGs Pillars of Eternity, und erreichte damit nicht nur sofort Platz 1 der nationalen Topseller auf Steam, sondern begeistert auch Kritiker aus aller Welt.

Das erwartet euch im neuen Abenteuer von Entwicklerstudio Obsidian Entertainment:

Pillars of Eternity 2 - Deadfire scheint ein nahezu durchwegs gelungenes Rollenspiel geworden zu sein. Dies bestätigt die Gesamtwertung von 89 Prozent bei insgesamt 25 Kritiken auf Metacritic.

So vergibt Worth Playing beispielsweise 95 Pronzent und findet keine negativen Kititkpunkte: "Deadfire fühlt sich wie das Spiel meiner Träume an. Es bietet eine epische Geschichte, die sich persönlich anfühlt, mit der richtigen Menge an Humor und manchmal auch unheimlicher Atmosphäre".

RPG Site wertet mit 90 Prozent und ist ebenfalls begeistert: "Pillars of Eternity 2 - Deadfire ist ein unvergesslicher Titel mit einer starken Identität, zusammenhängenden Mechanismen, und einer greifbaren Welt, die jene Spieler belohnt, die Zeit mit der Meisterung der Systeme verbringen und die Welt, die es [das Rollenspiel] hervorbringt, bewohnen wollen".

Guardian vegibt immerhin noch 80 Punkte und ist sich sicher, dass gerade Fans des Genres glücklich sein werden: "Deadfire ist ein unterhaltsames Abenteuer, welches jeden mit einem Faible für das Genre süchtig machen wird. Es erzählt eine gelungene Geschichte und der Kampf und die Charakterentwicklung machen so viel Spaß wie das Original, sind aber leichter zu verstehen".

Dass sich viele Fans auf eine gelungene Fortsetzung des ersten Ablegers gefreut haben, steht außer Frage. Immerhin wurde die Anfang 2017 gestartete Fig-Kampagne zu Pillars of Eternity 2 - Deadfire innerhalb eines Tages erfolgreich finanziert. Konsolen-Besitzer dürfen sich außerdem auch auf eine PS4-, Xbox One- und Switch-Version freuen, die noch im Laufe des Jahres erscheinen soll.

Die Geschichte in Pillars of Eternity 2 - Deadfire setzt kurz nach dem Ende des ersten Ablegers an und stellt euch anstatt eines Schlosses ein großes Schiff zur Verfügung. Viele Spieler sind vom Rollenspiel begeistert, wie derzeit 88 Prozent positive Reviews auf Steam bezeugen.