Wer sich über ein Spiel auf Steam ärgert, der verfasst deutlich früher eine negative Kritik. Dies ist das Ergebnis einer Studie von Forschern der Queens University. Das Team hat insgesamt mehr als 6.200 Spiele mit mindestens 25 Bewertungen ausgewertet und dabei fast 11 Millionen Reviews untersucht.

Fast ausschließlich mit positiven Bewertungen versehen: Stardew Valley

Die durchschnittliche Textbewertung auf Steam ist etwa 30 Wörter lang, wobei Reviews zu "Early Access"-Spielen ein Stück weit länger ausfallen. Am kürzesten sind sie hingegen bei "Free 2 Play"-Angeboten. Bei Indie-Produktionen sind die Reviews öfters mit Vorschlägen gefüllt. Offenbar, so die Studie, fühlen sich die Nutzer hier ernster genommen und hoffen auf einen direkten Draht zum Entwickler. Insgesamt zeige sich, dass bei Indie-Spielen die Community vermehrt aktiv ist.

Die meisten Reviews werden laut den Forschern nach etwa 13 Stunden verfasst. Ist die Kritik jedoch negativ, dauert es nur durchschnittlich sieben Stunden, während es bei "Free 2 Play"-Spielen sogar nur etwa eine Stunde Spielzeit benötigt. Negative Kritiken sind jedoch nicht immer schlecht.

Etwa 42 Prozent aller Bewertungen enthalten direkte Verbesserungsvorschläge oder bieten eine Liste mit Vor- und Nachteilen. Vor allem im negativen Review-Bereich sind vermehrt Kritiken anzutreffen, die für Entwickler zumindest in der Theorie einen Mehrwert darstellen.

Auffällig ist dabei, dass Bugs und Spielabstürze oftmals gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. In lediglich acht Prozent der positiven Bewertungen werden Fehler angesprochen. 34 Prozent hingegen bemängeln in ihren Wertungen schlechte oder langweilige Spielmechaniken. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den negativen Bewertungen: 17 Prozent der Nutzer beschweren sich über Fehler, während 57 Prozent eher das Game-Design kritisieren.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Spieler eher dazu tendieren, eine Bewertung abzugeben, wenn sie eher negativ ausfälllt.

Die meisten Bewertungen an einem Tag hat übrigens Stardew Valley erhalten - zu Bestzeiten waren es 586 Reviews pro Tag. Bei 96 Prozent der untersuchten Spiele sind es deutlich weniger, sie kommen nicht einmal auf zehn Bewertungen täglich.