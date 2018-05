Battlefield 5 soll defintiv mit einer Einzelspieler-Kampagne ausgestattet werden. Ein kleines Detail lässt außerdem darauf schließen, dass die Kampange, ähnlich wie in Battlefield 1, mehrere Geschichten erzählen wird.

Battlefield 1 erzählt in der Singleplayer-Kampagne einzelne Kriegsgeschichten:

Shooter, wie Battlefield 1 oder Call of Duty - WW2, sind für viele Spieler gerade aufgrund der spannenden Multiplayer-Gefechte interessant. So möchte Publisher Activision mit Call of Duty - Black Ops 4 allem Anschein nach sogar auf einen Singleplayer-Modus verzichten und stattdessen auf Battle Royale setzen. Für Freunde des Einzelspieler-Modus gibt es jedoch Entwarnung: EA hält mit Battlefield 5 weiterhin an einer Einzelspieler-Kampagne fest.

Wie Eurogamer berichtet, hat Andrew Wilson, Geschäftsführer von EA, im Rahmen einer Investorenkonverenz brisante Details zu Battlefield 5 verraten:

"Mit unserem nächsten "Battlefield"-Spiel erweckt das Team von Dice die Intensität von Gefechten in neuen und unerwarteten Wegen zum Leben. Jede Schlacht ist einzigartig, und jeder Modus bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich - von der Art der Interaktion mit der unmittelbaren Umgebung, zu fesselnden Singleplayer-Stories, bis hin zum nächsten Level vom gewaltigen Multiplayer, der sich über multible Karten und Modi ausdehnt".

Interessant ist dabei vor allem, dass es sich um "Singleplayer-Stories" handeln soll, womit der Verdacht naheliegt, dass Battlefield 5 über ein ähnliches Kampagnen-Konstrukt wie Battlefield 1 verfügen wird.

Kürzlich sorgten außerdem Gerüchte rund um Battlefield 5 für Verwirrung. Möchte Electronic Arts und Dice die "Battlefield - Bad Company"-Reihe fortsetzen oder handelt es sich nicht doch um Battlefield 5 im "Zweiten Weltkrieg"-Szenario?

Noch steht weder der Titel von Battlefield 5, noch ein Veröffentlichungstermin fest. Mehr von dem Shooter könntet ihr jedoch auf der diejährigen E3 2018 erfahren.