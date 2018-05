Mit mehreren Fotos teast der Publisher Bethesda auf Twitter möglicherweise ein neues Spiel an. Dabei könnte es sich um einen Nachfolger zum Egoshooter Rage handeln, der zudem bereits in wenigen Tagen offiziell enthüllt werden könnte.

Gut sieben Jahre ist es jetzt her, dass Bethesda und Entwickler id Software den Endzeit-Shooter Rage veröffentlichten – ist es nun Zeit für ein Sequel? Einem mutmaßlichen Walmart-Leak vor einigen Tagen zufolge könnte Rage 2 zu einer ganzen Reihe von Spielen gehören, die vermutlich auf der kommenden E3 2018 präsentiert werden.

Und auch auf Bethesdas Twitter-Seite stehen die Zeichen seitdem gut: Gleich drei Fotos veröffentlichte der Publisher in den vergangenen Stunden unkommentiert, die auf ein Rage 2 hinweisen könnten. Allzu viel haben der britische Elizabeth Tower, eine startende Rakete und die Ginza-Kreuzung in Tokio dabei inhaltlich nicht mit dem Endzeit-Szenario von Rage gemein.

Eine offensichtliche Parallele gibt es jedoch: Der Einsatz der Farbe Pink dürfte nicht etwa eine Übernahme Bethesdas durch die Telekom bedeuten. Vielmehr entspricht der Farbton dem Anarchiesymbol auf einem Bild, das ebenfalls nach dem mutmaßlichen Walmart-Leak von dem offiziellen Rage-Account auf Twitter geteilt wurde.

Hey @WalmartCanada here are a few notes. pic.twitter.com/R1od2aTEMC