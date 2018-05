The Forest: Das sind die ersten Wertungen

Nach beinahe vier Jahren Entwicklungszeit konnte The Forest die "Early Access"-Phase auf Steam endlich hinter sich lassen. Inzwischen lassen sich auf Metacritic auch einige Wertungen zu dem Survival-Abenteuer finden. Was halten Kritiker aus aller Welt von dem Spiel?

Dieser Einsteigerguide hilft euch in The Forest zu überleben:

Bei derzeit 7 Kritiken erreicht das Survival-Spiel eine Gesamtbewertung von 81 Prozent. Besonders das Magazin Fandom zeigt sich von The Forest angetan und vergibt satte 90 Punkte: "Es ist ein brillantes Spiel, welches Survival und Horror zu einer erschreckenden, intensiven Erfahrung vermischt. Die Story ist gut geschrieben, das Gameplay - allem voran die Progression - wurde perfekt verfeinert, und es gibt nur wenige Spiele, die im Koop so viel Spaß machen".

Auch IGN zeigt sich begeistert und vergibt 84 Prozent: "Es ist eine erschütternde Überlebenskrise, die weiß, wie man mit Spannung spielt und den Sinn einer realen Welt mit komplexen inneren Mechanismen und Mysterien zu schaffen, auf die ich nicht verzichten wollte".

Vandal wertet mit 77 Prozent und empfiehlt das Spiel vor allem "Crafting"-Fans: "The Forest ist ein großartiges Survival-Spiel, empfohlen für diejenigen, die Spaß am Crafting haben und eine Geschichte entdecken wollen, sofern sie überleben".

Einzig AreaJugones kann dem Spiel nichts abgewinnen und vergibt 50 Prozent: "The Forest beginnt als ein großartiges Survival-Spiel, wird aber aufgrund seiner dumpfen Action bald mittelmäßig. Die schlechte Spielmechanik und einige narrative Elemente machen es schwierig dieses Spiel zu empfehlen".

In The Forest findet ihr euch nach einem Flugzeugabsturz in einem mysteriösen Waldstück wieder, das von Kannibalen bevölkert wird. Um zu überleben ist es notwendig Nahrung zu euch zu nehmen, einen Unterschlupf zu bauen und Verteidigungsanlagen zu errichten.