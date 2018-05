Wie einer Pressemitteilung von Capcom zu entnehmen ist, sollen Switch-Spieler am 28. August dieses Jahres ihr eigenes Monster Hunter bekommen. Dabei handelt es sich aber nicht um den aktuellsten Serien-Hit Monster Hunter - World, der bisher auf PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen ist. Angekündigt ist eine Portierung des 3DS-Teils Monster Hunter XX, das unter dem Namen Monster Hunter Generations Ultimate auf der Switch nach Amerika und Europa kommen soll.

Hier seht ihr den Trailer zur Switch-Portierung:

Monster Hunter XX erschien bisher nur in Japan. Da es dort ein großer Verkaufserfolg war, soll es nun als erweiterte Fassung auch hierzulande veröffentlicht werden. Deutsche Spieler bekämen damit also nicht nur endlich die Fortsetzung zu Monster Hunter Generations, sondern diese auch in einer aufgewerteten Version des japanischen 3DS-Originals. Zu den angekündigten Neuerungen gehören unter anderem bisher nicht dagewesene Bereiche auf der Weltkarte und neue Monster. Außerdem sollt ihr in der Lage sein können, eure "Monster Hunter Generations"-Spielstände importieren zu können.

Gute Nachrichten also für alle Freunde der Monsterjagd, die bisher noch nicht in den Genuss von Monster Hunter XX gekommen sind. Freut ihr euch über diese Ankündigung oder seid ihr enttäuscht, dass Monster Hunter - World nicht auf Switch portiert wird? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!