Mit The Flame in the Flood hat der Indie-Entwickler Molasses Flood Anfang 2016 ein Survival-Spiel der anderen Art veröffentlicht. Das Singleplayer-Abenteuer könnt ihr am PC sogar nun kostenlos nachholen: Noch bis Morgen gibt es The Flame in the Flood gratis im Humble Bundle.

Ein paar Tipps zum Überleben gibt es im Video:

In The Flame in the Flood landet ihr in einer postapokalyptischen Welt, bei der große Teile der Welt längst überflutet sind. Euer Ziel ist es, in den trockenen Bereich der Erde zu gelangen, allerdings ist der Weg bis dahin nicht allzu einfach. Ihr müsst gegen fiese Gegner kämpfen, reihenweise Inseln erkunden und immer darauf aufpassen, dass ihr nicht verhungert, verdurstet oder an Krankheiten sterbt.

Anders als sonstige Survival-Spiele ist The Flame in the Flood ein reines Singleplayer-Abenteuer, bei dem ihr lediglich von einem Hund begleitet werdet. Wer bislang nicht zugegriffen hat, kann das nun im Humble Bundle für Lau nachholen:

Zusätzlich ist der Spring Sale im Humble Bundle gestartet. Über 3.500 Spiele und DLC-Erweiterungen erhaltet ihr für eine kurze Zeit zu einem reduzierten Preis.

Beim Spring Sale müsst ihr euch übrigens nicht beeilen. Dieser dauert noch bis zum 24. Mai, wodurch ihr jede Menge Zeit zum Überlegen erhaltet. Bei The Flame in the Flood solltet ihr hingegen ganz schnell zugreifen!