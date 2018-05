Möglicherweise noch vor der E3 2018 wird Electronic Arts das nächste Battlefield enthüllen. Laut eines sehr komplizierten Easter Eggs in Battlefield 1 ist die große Ankündigung des nächsten Serienteils für den 23. Mai 2018 geplant.

In Battlefield 1 steht der Erste Weltkrieg im Fokus:

Dass ein neues Battlefield in diesem Jahr erscheinen wird, ist längst bekannt. Mehr aber auch nicht. Bislang halten sich EA und Entwickler Dice sehr zurück und lassen der Gerüchteküche freien Lauf. Die spekuliert entweder über ein Bad Company 3 oder aber über eine Rückkehr in den Zweiten Weltkrieg.

Was es auch ist, bald dürfte sich das Thema klären. Denn gemäß einer offiziellen EA-Webseite wird der Ego-Shooter voraussichtlich am 23. Mai enthüllt. Neben dem Datum heißt es auf der Seite nur noch, dass Battlefield "nie mehr dasselbe sein wird". Was es damit auf sich hat, ist unklar.

Damit diese Webseite überhaupt entdeckt werden konnte, mussten so einige "Battlefield 1"-Spieler ganz tief in die Trickkiste greifen. Auf der Karte Fort Vaux des DLCs They Shall Not Pass gibt es einen verschlossenen Raum, den einige Nachwuchsdetektive mithilfe von Schaltern und dem Zerbrechen von Schildern doch irgendwie öffnen konnten. Darin haben sie allerdings nur das Bild eines Pferdes und ein paar Rohre gefunden.

Damit jedoch nicht genug. In den Rohren sind immer wieder Wassertropfen zu hören, die einen bestimmten Morsecode wiedergeben. Dieser wurde kurzerhand übersetzt und "schon" hatten die Fans Zugriff auf die EA-Webseite.

Was der Hersteller nun tatsächlich für den 23. Mai geplant hat, steht noch nicht fest. Fans gehen jedoch davon aus, dass am angegebenen Tag ein erstes Video zu Battlefield 5 veröffentlicht wird. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.