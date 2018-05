Stories - The Path of Destinies: Nur noch für kurze Zeit gratis auf Steam

PC-Spieler, es wird schon wieder Zeit für ein Gratis-Spiel: Noch bis zum Sonntag, dem 13. Mai 2018, verschenkt der Entwickler Spearhead Games das Indie-Spiel Stories - The Path of Destinies.

Und das erwartet euch im Action-Rollenspiel:

Stories - The Path of Destinies wurde im April 2016 veröffentlicht und versetzt euch in die Rolle des Fuchs-Charakters Reynardo, der ein ganz besonderes Abenteuer erlebt. Die Spielmechanik gleicht dabei dem eines Action-Rollenspiels, während ihr regelmäßig Entscheidungen treffen müsst, die die märchenhafte Erzählung vorantreiben. Dabei erlebt ihr je nach Entscheidung unterschiedliche Szenarien.

Für wen das jetzt interessant klingt, der kann Stories - The Path of Destinies aktuell gratis nachholen. Das Angebot gilt noch bis morgen, dem 13. Mai 2018:

Um das Gratis-Spiel zu erhalten, benötigt ihr ein aktives Steam-Konto. Danach reicht ein Klick auf "Spiel installieren" und schon landet das Abenteuer für immer in eurer Steam-Bibliothek.

Welche Indie-Spiele in eurer Spielebibliothek ebenfalls nicht fehlen dürfen, verraten wir euch in der Bilderstrecke. Manchmal muss es eben nicht ein Blockbuster sein, um für ein paar Stunden Unterhaltung zu sorgen.