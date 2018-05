(Bildquelle: Shy_Eevee via Reddit)

Kaum ist das Geheimnis um den Kometen in Fortnite gelöst, bringt Epic Games die Köpfe der Spieler erneut zum Rauchen. In den Wailing Woods existiert seit kurzem eine unzerstörbare Luke und keiner weiß, was sie bezwecken soll.

Die Eisenklappe ist erstmals in dieser Woche aufgetaucht und sorgt direkt für Diskussionsbedarf: Sie lässt sich nämlich nicht, wie sonst viele andere Elemente der Spielkarte, zerstören. Sie ist felsenfest im Boden verankert und auf der Rückseite befinden sich ein paar Zeichen. Was die bedeuten ist noch völlig unklar. Sofern sie denn überhaupt eine Bedeutung haben.

Im Inneren der Luke befindet sich derweil noch nicht viel. Ein Reddit-Nutzer hat mithilfe des Replay-Tools ein wenig spioniert und herausgefunden, dass hinter dem Eingang zurzeit nur eine leere Kammer vorzufinden ist.

Ob die Luke tatsächlich eine Bedeutung hat, bleibt demnach abzuwarten. Einige Spieler fühlen sich jedoch an die einst sehr erfolgreiche TV-Serie Lost erinnert, bei der ebenfalls eine geheimnisvolle Luke im Wald eine Rolle gespielt hat. Möglicherweise befinden sich ja ein paar Serien-Fans unter den Entwicklern von Epic Games.

Was denkt ihr: Ist die Luke der Auftakt zu einem neuen Geheimnis in Fortnite oder einfach nur ein Easter-Egg? Verratet uns doch eure Meinung dazu in den Kommentaren!