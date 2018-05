Nintendo hat offiziell den Termin für die Rückkehr des NES Classic Mini bekannt gegeben. Bereits im kommenden Monat soll die Retro-Konsole wieder erhältlich sein und potenzielle Käufer erreichen, die bei Erstveröffentlichung leer ausgegangen waren.

Im Jahr 2016 veröffentlichte Nintendo das NES Classic Mini – eine Retro-Konsole, die sich in Windeseile ausverkaufte und somit für eine Menge enttäuschter Gesichter unter Nintendo-Fans sorgte. Der Frust wurde nur noch größer, als Nintendo schließlich vor knapp einem Jahr überraschend einen Produktionsstopp seines gefragten Produkts ankündigte.

Doch dann, bei Release der Nachfolgekonsole SNES Classic Mini, kündigte Nintendo an, dass auch die Miniaturausgabe des Nintendo Entertainment Systems im Jahr 2018 wieder in den Verkauf gehen solle. Und dieses Versprechen löst der japanische Traditionskonzern nun ein: In einer Nachricht auf Twitter hat Nintendo of America verkündet, dass das NES Classic Mini am 29. Juni 2018 in den Handel zurückkehren soll – zum Ursprungspreis von knapp 60 Dollar, wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet.

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC