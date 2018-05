Das Action-Horrorspiel Bloodborne der „Dark Souls“-Schmiede From Software enthält bekanntermaßen Rätsel und Geheimnisse ohne Ende. Nun wurde ein weiteres vom YouTuber Lance McDonald gelüftet. Eine bisher verschlossene Tür diente daher wohl ursprünglich als Abkürzung, bevor die Entwickler sich entschlossen, den Content zu entfernen.

Erlebt der ungenutzte Content aus Bloodborne vielleicht eine Rückkehr in Shadows Die Twice?

In einem Video fasst McDonald seine Funde zusammen. Demnach sei hinter der verschlossenen Tür auf der Brücke bei der Kleriker-Bestie in der Alpha-Version des Spiels ein Gang zu finden gewesen. Dieser habe ohne Umwege zum Kathedralenbezirk geführt, in dem sich (im unterirdischen Gang mit den Urnen) ebenfalls eine ungenutzte Tür befindet. Wahrscheinlich haben die Entwickler den Zugang entfernt, damit ihr zwangsläufig den besonders schwierigen Bosskampf gegen Pater Gascoigne bestreiten müsst.

Der Hebel schwebt dort, wo ein Gang hätte sein sollen. (Quelle: YouTube/Lance McDonald)

Dass es sich dabei ursprünglich um eine Abkürzung gehandelt haben muss, wird durch einige Indizien deutlich: Zum Beispiel erscheint auch in aktuellen Versionen des Spiels der Ortsname, wenn ihr euch im Gang befindet, das Spiel neustartet und euch in Richtung Kathedralenbezirk bewegt. Zwischen den Türen befindet sich außerdem ein ungenutzter Hebel, der womöglich das Tor auf der Brücke hätte öffnen sollen.

Seid ihr bereits selbst hinter das ein oder andere Geheimnis aus der Welt von Bloodborne gekommen? Auch ohne in den Spieldateien nach ungenutzten Inhalten herum zu suchen bietet die außergewöhnliche Handlung viel Raum für Spekulationen. Schreibt uns eure wahnwitzigsten Theorien!