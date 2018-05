Der diesjährige Fortnite-Trend lässt sich zwar nicht mit Pokémon Go vergleichen, schlägt allerdings nahezu genauso große Wellen. Mikolas Josef, der beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) für Tschechien antrat, bediente sich bei seiner Choreografie zu seinem Lied "Lie To Me" an einem Tanz des beliebten "Battle Royale"-Shooters. Den ganzen Auftritt seht ihr im folgenden Video:

Ab Minute 1:17 seht ihr, wie Mikolas für wenige Sekunden den bekannten Floss-Dance tanzt, der so aussieht:

Und hier seht ihr Mikolas:

Auch Twitter schuf schnell die Verbindung zu Fortnite:

#ESC2018 WAS HAT FORTNITE BITTESCHÖN BEIN ESC ZU SUCHEN?! — Leti (@Leti_2923) 12. Mai 2018

Er hat gerade den Fortnite Tanz gemacht. #esc — Dir (@Glayd_) 12. Mai 2018

Ist euch der lusitge Tanz von Mikolas beim Eurovision Song Contest aufgefallen oder blendet ihr Fortnite am liebsten aus? Sagt uns doch, was ihr von dem ganzen Hype haltet!