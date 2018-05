Im September dieses Jahres sollen die Dreharbeiten zur Verfilmung von Monster Hunter beginnen. Neben Paul W.S. Anderson, der bereits für vier der sechs "Resident Evil"-Filme verantwortlich zeichnete, soll eine weitere bekannte Person bei der nächsten Capcom-Verfilmung an Bord sein: Die Ehefrau des Regisseurs und Schauspielerin Milla Jovovich wird wohl eine Rolle im Film spielen. Das geht aus einer Meldung der Filmseite Variety hervor.

Milla Jovovich, hier auf der Premiere des letzten "Resident Evil"-Films

Weitere personelle oder inhaltliche Details zur Verfilmung sind derweil nicht bekannt. Was bereits vermeldet wurde, ist, dass die Drehorte von Monster Hunter in und um Kapstadt Südafrika angesiedelt sind. Für die Verfilmung sei ein Budget von 60 Millionen Euro eingeplant.

Während diese Verfilmung also in die Gänge kommt, wird bereits ein Reboot der "Resident Evil"-Filme geplant. Ist das für euch alles zu viel des Guten oder freut ihr euch auf immer weitere Spielverfilmungen und Neuauflagen? Sagt es uns in den Kommentaren!