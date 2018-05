Noch keine PlayStation 4 im Besitz, aber God of War reizt euch schon? Dann solltet ihr noch heute einen Blick in Richtung Saturn werfen. Beim Einzelhändler erhaltet ihr die besondere Camouflage-Edition der Sony-Konsole zu einem reduzierten Preis.

Mit im Paket enthalten: Call of Duty - WW 2 mit dem neuen Multiplayer-Hauptquartier

Die PlayStation 4 in dem militärischen Look ist zusammen mit Call of Duty - WW2 im letzten Jahr veröffentlicht worden. Aus diesem Grund ist die Konsole in einem typischen Tarnlook gehalten, während der Controller über einen grünlichen Farbton verfügt. Zudem besitzt die Konsole von Haus aus eine 1 Terabyte große Festplatte und im Paket ist die Vollversion von Call of Duty - WW2 enthalten.

Normalerweise kostet das Bundle 399 Euro. Bei Saturn erhaltet ihr jedoch aktuell die Camouflage-Version der PlayStation 4 für nur 288 Euro:

An dieser Stelle noch der Hinweis, dass es sich dabei abgesehen von der Festplatte und den optischen Erscheinungsbild um eine herkömmliche PlayStation 4 handelt und nicht um die technisch etwas verbesserte PlayStation 4 Pro.

Ein Nachfolger für die PlayStation 4 ist derweil noch nicht angekündigt. Demnach werdet ihr vermutlich noch die eine oder andere Spielstunde mit der aktuellen Sony-Generation verbringen können, ohne schon über die nächste Generation nachdenken zu müssen.