Steam hat zum Start der Woche einige tolle Angebote für euch. Wie wäre es denn mit ein wenig Action oder schnellen Autos? Oder vielleicht beides zusammen? Schaut euch am besten diese Angebote an und entscheidet selbst:

Der Trailer zu Assetto Corsa macht Lust auf ein spannendes Rennen:

Bei dem ersten Game handelt es sich um die Rennsimulation Assetto Corsa, die euch eine realistische Rennerfahrung bieten will. Interessant ist auch, dass ihr eine umfassende Auswahl an Modifizierungsmöglichkeiten habt, die die Auswahl an Rennstrecken und Fahrzeugen um einiges erweitert. Auch vor kostenlosen Erweiterungen machen die Entwickler keinen Halt. Assetto Corsa könnt ihr euch heute für 9,99 Euro anstatt 19,99 Euro schnappen. Eine Ersparnis von 50 Prozent.

Wenn euch zusätzlich zu schnellen Autos nach knallharter Action ist, dann solltet ihr einen Blick auf Mad Max werfen. Eine offene Welt und eine vielzahl an Waffen, die ihr nach Belieben aufmotzen könnt, bringen euch viele Stunden Spielspaß. Gegen die Banditen im Spiel verteidigt ihr euch übrigens am besten mit abgesägten Schrotflinte bis hin zu explodierenden Speeren. Mad Max könnt ihr euch in den nächsten Stunden für 4,99 Euro anstatt 19,99 Euro schnappen. Eine Ersparnis von satten 75 Prozent.

Bei beiden Angeboten solltet ihr schnell sein: Mad Max gibt es heute nur noch bis ungefähr 19 Uhr im Angebot. Werdet ihr zuschlagen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.