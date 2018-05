Rage 2: Sequel offiziell angekündigt, erster Trailer veröffentlicht

Nach einigen Teasern hat Bethesda offiziell Rage 2 angekündigt. Ein erster Trailer zeigt noch keine Spielszenen, gibt aber einen Vorgeschmack auf die abgedrehte Welt, die in den Hallen der Doom-Entwickler id Software und Just Cause-Kreativköpfe Avalanche Studios entsteht. Ein Gameplay-Reveal soll schon in Kürze folgen.

Jetzt ansehen: Der erste Trailer zu Rage 2.

Nachdem die Handelskette Walmart jüngst zumindest augenscheinlich eine ganze Reihe noch unangekündigter Spieletitel leakte, gab es den ersten Hinweis auf einen Nachfolger zum Endzeit-Shooter Rage. Die Zeichen verdichteten sich, als der Publisher Bethesda im Nachgang eine Reihe eindeutiger Teaser-Bilder veröffentlichte. Nun habt ihr Gewissheit: Rage 2 ist offiziell angekündigt und auf dem Weg zu den Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One.

In einem ersten Trailer gibt euch der Publisher zwar keine echten Spielszenen, durchaus aber einen Vorgeschmack auf die Stimmung des Spiels, das mit seinen knalligen Farben und durchgeknallten Charakteren klar an popkulturelle Werke wie Mad Max - Fury Road erinnert. In der offiziellen Beschreibung heißt es:

„Stürzen Sie sich kopfüber in eine dystopische Welt ohne Recht und Ordnung. Für RAGE 2 kooperieren zwei Studio-Giganten miteinander –Avalanche Studios, Herrscher über die wahnwitzigsten offenen Welten, und die Egoshooter-Götter id Software –, um ein Chaosfest sondergleichen abzuliefern. Gehen Sie, wohin Sie wollen. Schießen Sie, auf was Sie wollen. Jagen Sie alles in die Luft, was Sie auch nur schief anschaut.“

Dass der Entwickler Avalanche Studios der richtige Kandidat für Rage 2 sein dürfte, hat er bereits bewiesen: In Spielen wie Just Cause 3 und Mad Max regiert Action und Chaos, letzteres Spiel fängt zusätzlich die atmosphärische Endzeitstimmung besagter Filmreihe ein, die zu den offensichtlichen Inspirationen hinter Rage zählt. Open World-Expertise ist in jedem Fall vorhanden.

Wie sich all das in Rage 2 niederschlagen wird, sehen wir voraussichtlich in Kürze: Noch am heutigen 15. Mai will Bethesda einen Gameplay-Trailer nachschieben. Möglicherweise folgt dann auch ein Veröffentlichungsdatum.