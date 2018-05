Bcon: Außergewöhnlicher Fußcontroller auf Kickstarter

Spielt ihr oftmals anstrengende Multiplayer-Spiele, bei denen es vor allem auf das richtige Timing oder die Reaktionsgeschwindigkeit ankommt? Würdet ihr eure Multitasking-Fähigkeiten gerne erweitern, um noch schneller zu sein oder mehrere Sachen gleichzeitig erledigen zu können? Der Bcon Fußcontroller möchte euch diese Gelegenheit bieten.

Auf Kickstarter will mit dem heutigen Tag ein außergewöhnliches PC-Gadget finanziert werden, das für fortschrittlichere Steuerungsmöglichkeiten sorgen soll - der Bcon. Ist dieser erstmal an einem eurer Füße befestigt und via Bluetooth mit eurem Computer verbunden, können mithilfe der mitgelieferten PC-Software verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. So lassen sich Fußbewegungen (vor, zurück oder zur Seite) mit Tasten oder auch Hotkeys eurer Wahl belegen.

So wird euch beispielsweise in einem Shooter ermöglicht, wie ihr auch dem Trailer entnehmen könnt, durch eine Fußbewegung euer Magazin nachzuladen, euch zur Seite zu lehnen oder die Waffe zu wechseln. Dies bewirkt eine Zeitersparnis von Millisekunden, die in hitzigen Multiplayer-Gefechten aber doch von entscheidendem Vorteil sein können. In unserem Special: "Bcon - Ein Fußcontroller ... wer braucht denn sowas?" haben wir uns intensiver mit der Funktionalität befasst.

Kann euch der Bcon Fußcontroller überzeugen, gehört er für einen Mindestbetrag von 69 Euro auf Kickstarter euch. Die Lieferung erfolgt zwar weltweit, jedoch voraussichtlich erst ab Dezember 2018.

Was haltet ihr von dem Bcon? Innovative neue Steuerungsmöglichkeit, die vielleicht sogar für unfaire Vorteile in Multiplayer-Spielen sorgt oder nur ein unnützes Gadget? Schreibt eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare oder auf Facebook!