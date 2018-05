Fans brachialer Action-Spiele aufgepasst: Mit Hellblade - Senua's Sacrifice und der "Devil May Cry"-Reihe kommt ihr derzeit auf Steam voll auf eure Kosten.

Taucht ein in die Psyche einer jungen Kriegerin:

Hellblade - Senua's Sacrifice behandelt thematisch harten Tobak und ist deshalb nichts für schwache Nerven. Die von psychischen Störungen geplagte, keltische Kriegerin macht sich auf eine Reise, um die Seele ihres verstorbenen Geliebten zu retten. Euch erwartet eine unvergessliche und mystische Reise, welche auch visuellen Einblick in die Psychosen der gebrochenen Protagonisten gewährt. Im Test: "Hellbalde - Senua's Sacrifice - Die spielgewordene Wikinger-Hölle" erfahrt ihr noch mehr zum Action-Adventure. Für 19,99 Euro gehört das Spiel euch.

Das erwartet euch in der HD Collection von Devil May Cry:

Die Devil May Cry HD Collection beinhaltet die ersten drei Ableger der Reihe. Schlüpft erstmalig in einer Auflösung von 1920x1080 in die Rolle des Dämonenjägers Dante und bekämpft mit flüssigen 60 FPS Kreaturen aus der Unterwelt. Das Paket befindet sich für 20,09 Euro im Angebot.

Seid ihr stattdessen an den neueren Ablegern interessiert, könnt ihr zurzeit auch die Special Edition von Devil May Cry 4 für 9,99 Euro abstauben oder in die Abenteuer des jungen Dante in DMC - Devil May Cry aus dem Jahre 2013 für 7,49 Euro eintauchen.

Hellblade - Senua's Sacrifice und die "Devil May Cry"-Reihe befinden sich bis zum 18. Mai auf Steam im Angebot. Werdet ihr euch eines der Videospiele zulegen? Verratet es uns in den Kommentaren oder auf Facebook!