Das dritte Spiel der Metro-Reihe erscheint nicht mehr dieses Jahr: Hersteller THQ Nordic verrät in seinem aktuellen Geschäftsbericht, dass Metro Exodus erst 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Grafisch schon jetzt eine Wucht: Metro Exodus versetzt euch erneut in die Postapokalypse

Genauer gesagt soll der Nachfolger von Metro - Last Light im ersten Quartal 2019 das Licht der Welt erblicken. Gründe für die Verschiebung nennt THQ Nordic allerdings nicht. Möglicherweise möchte das Unternehmen jedoch einigen Hochkarätern wie Call of Duty - Black Ops 4 und Red Dead Redemption 2 im Herbst aus dem Weg gehen.

In Metro Exodus verschlägt es auch als Spieler erneut in ein postapokalyptisches Russland. Dieses Mal steht jedoch nicht nur die namensgebende Metro im Mittelpunkt. Stattdessen werdet ihr mit Protagonist Artjom deutlich häufiger an der Oberfläche sein und insgesamt eine Zeitspanne von etwa einem Jahr miterleben. Laut den Entwicklern von 4A Games wird jede Jahreszeit abgedeckt.

Neu ist außerdem die neue und mobile Basis Aurora. Dabei handelt es sich um einen Zug, der Artjom und weitere Überlebende von A nach B bringt.

Einen genauen Veröffentlichungstermin für Metro Exodus gibt es derweil noch nicht. Möglicherweise wird es jedoch auf der E3 2018 neue Informationen zum Endzeit-Shooter geben.