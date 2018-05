State of Decay 2: Das sind die ersten Wertungen

Bald ist es soweit: Am 22. Mai 2018 erscheint State of Decay 2 für Xbox One und PC. Doch was hat das Horror-Abenteuer nach Meinung von Kritikern aus aller Welt zu bieten? Bei derzeit 28 Kritiken auf Metacritic erreicht State of Decay 2 eine Gesamtwertung von 71 Prozent.

Vor allem Xbox Tavern zeigt sich mit einer Vergabe von 87 Punkten von dem neuen Ableger überzeugt: "State of Decay 2 macht, verglichen mit seinem Vorgänger, einen großen Schritt vorwärts. Es bietet eine große und vielfältige Auswahl an Inhalten, die von gut entwickelten Systemen, flüssigem Gameplay und leicht verständlichen Funktionen unterstützt werden. Es ist nicht für jeden und es gibt auch kleine Fehler und Bugs, aber es ist mit Leichtigkeit eines der besten Exklusivtitel von Microsoft. Es ist spannend, actionreich und vor allem unterhaltsam".

Auch GamingTrend kann dem Spiel trotz Bugs viel Positives abgewinnen und wertet mit 85 Prozent: "State of Decay 2 ist in fast jeder Hinsicht besser als sein Vorgänger. Obwohl das Spiel eine ganze Reihe an Bugs aufweist und es an einer fokussierten Erzählung mangelt, bietet es eine äußert erfreuliche und süchtig machende Erfahrung".

IGN vergibt 75 Punkte und zeigt sich hin und hergerissen: "Die Zombie-verseuchten Maps von State of Decay 2 sind gute Orte, um darin zu plündern, zu kämpfen und zu überleben. Der Kampf ist befriedigend brutal und spezielle Zombies bewirken echte Angst vor dem permanenten Tod, auch wenn sich der Blutseuche als Schnupfen herausstellt. Aber die Bugs sind genauso hartnäckig wie die Zombies und nach ein paar Dutzend Stunden wird eventuell beides repetitiv, was den Wiederspielwert limitierter erscheinen lässt, als ich es für ein Sandbox RPG angenommen habe".

God is a Geek zeigt sich von den Bugs genervt und wertet mit 60 Prozent: "Ein größtenteils enttäuschendes Sequel mit einigen Glitches, die den Prozess und Spaß behindern".

CGMagazin findet ähnliche Worte, gibt sich mit einer Wertung von 40 Prozent jedoch noch enttäuschter: "State of Decay 2 fühlt sich mehr wie eine fehlerhafte Erweiterung des Originals an, als eine richtige Fortsetzung".

Im Test: "State of Decay 2 - Geschichten, die das Überleben schreibt" findet ihr heraus, was wir von dem Horror-Spiel halten.

Was sagt ihr zu State of Decay 2? Werdet ihr euch das "Open World"-Abenteuer trotz gemischter Wertungen zulegen? Vorbesteller und Käufer der Ultimate Edition dürfen schon morgen, am 18. Mai, loslegen.