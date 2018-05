Keine Frage: Matthias Rustemeyer ist einer der besten "Mario Kart 64"-Spieler der Welt. Seit dem er 2008 angefangen hat, auf Weltrekordjagd zu gehen, hat er sich beständig verbessert. Heute hat er auf 31 von 32 Strecken weltweit die Bestzeit und steht kurz vor dem großen Ziel. Ein paar andere Speedrunner wollen das jedoch verhindern.

Mittlerweile lässt sich Mario Kart auch in VR erleben - allerdings nur in Japan:

Egal welche Strecke in Mario Kart 64, Matthias Rustemeyer hat sie längst bezwungen und eine Bestzeit eingefahren. Nur Donkey Kongs Jungle Parkway fehlt dem Deutschen noch auf seiner Liste, um endgültig auf allen Strecken einen Weltrekord zu besitzen. Die Strecke gilt selbst unter Speedrunnern als eine der anspruchsvollsten, bei der es stellenweise auf Millimeterarbeit ankommt. Nichtsdestotrotz hat Rustemeyer vor kurzem mit zwei Minuten, zwölf Sekunden und 14 Hundertsteln eine neue Bestzeit aufgestellt - die im selben Moment wieder geschlagen wurde.

Konkurrent Daniel Burbank, aktuell Zweitplatzierter in der Weltrekord-Liste, war zur selben Zeit drei hundertstel schneller als Rustemeyer und übernahm damit die Führung. Der Traum vom Weltrekord auf allen Strecken blieb unerfüllt. Aber Rustemeyer gibt noch längst nicht auf, auch wenn sich neuerdings eine Allianz gegen ihn gegründet hat, wie Kotaku berichtet.

Andere Speedrunner versuchen mit aller Macht zu verhindern, dass Rustemeyer in Zukunft auf allen Strecken die Bestzeit hält. Somit ist es nun zu einem Vierkampf zwischen dem Deutschen und drei anderen Fahrern gekommen, die sich ständig darin versuchen, den Weltrekord zu knacken. Rustemeyer gibt sich dennoch optimistisch: "Ich denke immer noch, dass ich dieses große Ziel eines Tages erreichen werde. Vielleicht schon in naher Zukunft", so der "Mario 64"-Speedrunner gegenüber Kotaku.

Was passiert, wenn er eines Tages tatsächlich auf allen Strecken die Bestzeit hält, weiß er aktuell noch nicht. Vorerst bleibt sein Ziel, dass er die gesamte Konkurrenz hinter sich lässt. Die wird jedoch ebenfalls nicht so schnell aufgeben und Rustemeyer ordentlich Paroli bieten.