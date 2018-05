Call of Duty - Black Ops 4: So sieht dann wohl das Cover aus

Manchmal sollte man sich Werbung eben doch genauer anschauen. Denn unter Umständen kann man da Spiele-Cover sehen, die eigentlich noch gar nicht gezeigt werden sollten. So jetzt bei den Kollegen von IGN USA geschehen.

So sieht der Teaser für Call of Duty - Black Ops 4 aus

Ein User auf Reddit hat in einem Werbebanner des US-Amerikanischen Magazins IGN das Cover des neuen Call of Duty entdeckt. CoD - Black Ops 4 wird demnach so in den Videospiel-Läden stehen:

Ihr könnt jetzt spekulieren, was das Cover über das Spiel aussagen könnte. Denn die Rüstung der Krieger lässt durchaus auf ein modernes oder zukünftiges Szenario schließen. Oder aber ihr wartet noch ein paar Stunden. Denn heute Nacht wird Call of Duty - Black Ops 4 offiziell enthüllt. Alle wichtigen Infos werdet ihr dann morgen früh auf spieletipps finden.

Freut ihr euch denn schon auf das neue Call of Duty? Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt. Besonders im Hinblick darauf, wo sich der neueste Teil in unserem Ranking eingliedern wird.