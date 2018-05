Während auf der einen Seite Entwickler Game Freak zum Pokémon-Abenteuer auf der Switch schweigt, gewährt das Unternehmen auf der anderen Seite einen Einblick in die Welt der Pokémon, die das Licht der Welt nie erblickt haben. Der Grund dafür ist ein Manga, der in Japan für Schulklassen angefertigt wird.

Der Manga ist Teil einer ganzen Reihe, die japanische Schulkindern erhalten, um mehr über wichtige Personen innerhalb der Geschichte Japans zu erfahren. Eine der Ausgaben dreht sich um den Pokémon-Erfinder Satoshi Tajiri. Einen kleinen Ausschnitt davon hat der Pokémon-Designer James Turner auf Twitter geteilt, bei dem neben bekannten Pokémon wie Voltobal auch Designs zu sehen sind, die nie veröffentlicht worden sind.

From the Satoshi Tajiri manga...

Early designs of Pokémon, including ones that didn’t make the cut.

Interesting, huh? pic.twitter.com/3Xkyzp9NIY