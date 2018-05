Solltet ihr euch für die kommenden Tage noch nichts vorgenommen haben, könnte sich das schnell ändern. Jede Menge neue Spiele stehen bereits in den Startlöchern und warten darauf, euch eure Freizeit zu versüßen. Und besitzt ihr eine PS Vita, solltet ihr sie eventuell wieder einmal entstauben.

NBA Playgrounds 2 | 22. Mai

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

NBA Playgrounds 2 versteht sich als klassische Fortsetzung. Mit im Gepäck befinden sich daher die üblichen Zutaten, wie Verbesserungen in der Darstellung und bei den Mechaniken, sowie neue Spiel-Modi.

Runner 3 | 22. Mai

PC / Nintendo Switch

Kann man den Videos glauben, erwartet euch mit Runner 3 ein ähnlich großer Sprung wie zwischen den ersten beiden Teilen. Vollgepackt mit allerhand Verrücktheiten rennt ihr abermals zu treibender Musik durch quietschbunte Spielwelten.

Stardew Valley | 22. Mai

PS Vita

Ihr habt richtig gelesen. Nach langer Wartezeit erscheint Stardew Valley für die mittlerweile fast totgeglaubte PS Vita und geht damit als eines der letzten größeren Spiele für Sonys Handheld in die Geschichte ein.

State of Decay 2 | 22. Mai

PC / Xbox One

Nachdem zuvor nur Käufer der Ultimate-Edition loslegen konnten, öffnet State of Decay 2 nun die Tore für alle. Besitzern des Xbox Game Pass steht das Spiel kostenlos zur Verfügung. Ob sich ein Ausflug in die Zombie-Apokalypse lohnt, erfahrt ihr in unserem Test State of Decay 2: Geschichten, die das Überleben schreibt.

Dark Souls - Remastered | 25. Mai

PC / PS4 / Xbox One

Neben dem Spiel sowie dem bereits enthaltenen DLC "Artorias of the Abyss", sollen vor allem die technischen Verbesserungen von Dark Souls - Remastered eingefleischte Abenteurer und solche, die es werden wollen, überzeugen. Später im Sommer soll der harte Brocken erstmals für Nintendo Switch erscheinen.

Detroit - Become Human | 25. Mai

PS4

In der Rolle dreier einzigartiger Androiden stellt euch Detroit - Become Human vor eine Reihe schwerwiegender Entscheidungen. Die Mischung aus Fiktion und Gesellschaftskritik verspricht spannende Geschichten in einer teilweise gar nicht so abwegigen Vision des Jahres 2038.

Dungeon Rushers | 25. Mai

Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Rundenbasierte Kämpfe und selbstironischer Humor sind wesentliche Bestandteile von Dungeon Rushers. Nachdem der Dungeon-Crawler bereits seit circa eineinhalb Jahren für PC verfügbar ist, folgen nun die Versionen für die aktuellen Konsolen.

Pixeljunk Monsters 2 | 25. Mai

PC / Nintendo Switch / PS4

Das außergewöhnliche "Tower Defense"-Abenteuer Pixeljunk Monsters geht in die zweite Runde. Das bedeutet mehr knuddelige Monster, mehr knifflige Kämpfe und ein neuer Mehrspieler-Modus.

Womit werdet ihr in der kommenden Woche eure Zeit verbringen? Verschlägt es euch wieder einmal in das Königreich von Lordran? Stellt ihr euch dem Turing-Test? Oder rennt ihr, als gäbe es kein Morgen mehr? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.