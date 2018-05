Far Cry 5: Jemand beweist, wie kreativ ihr mit dem Spiel sein könnt

Es ist nun schon fast zwei Monate her, dass Far Cry 5 erschienen ist. Die meisten von euch werden den Großteil der Neben- und Hauptmissionen wohl schon durchgespielt haben. Zeit also, sich einem anderen Ziel zu widmen.

So findet ihr ein wertvolles Prepper-Versteck in den Bergen:

In Far Cry 5 habt ihr die Möglichkeit, eurer Kreativität richtig viel Raum zu geben. Im Arcade Modus steht euch ein Editor zur Verfügung, in dem ihr theoretisch alles nachbauen könnt, was ihr wollt. So berichteten wir etwa schon darüber, dass ein Spieler das Haus aus Resident Evil 7 in Far Cry 5 nachgebaut hat.

Doch ein User auf YouTube hat das nun eindeutig getoppt. Denn der hat direkt mal die gesamte Insel aus der Serie Lost nachgebaut. Im Video seht ihr, mit welcher Akribie er die fiktive Welt rekreiert hat:

Der User Un-Break-Able gibt an, dass ihr die Map auf der PlayStation 4 erleben könnt. Da hat er sie unter dem Namen "LOST TV Series" hochgeladen. Weiterhin gibt er an, dass er sich freuen würde, wenn Ubisoft einen "Battle Royale"-Modus ins Spiel integrieren würde, da die größe der Map seiner Meinung nach erst dann wirklich ausgekostet werden könnte.

Was habt ihr in dem Arcade Modus denn schon nachgebaut? Oder gehört ihr eher zu denen, die anderer Werke ausprobieren wollen, als selbst welche zu bauen? Schreibt uns eure Meinung doch in den Kommentarbereich.