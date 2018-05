Erst gestern wurde beim offiziellen Veröffentlichungs-Event von Call of Duty – Black Ops 4 bestätigt, dass der Shooter keine klassische Singleplayer-Kampagne enthalten werde. Inzwischen meldete sich jedoch Yale Miller, Senior Producer beim CoD-Studio Treyarch, zu Wort und stellte die Information abermals in Frage.

"Blackout" heißt der brandneue "Battle Royale"-Modus in CoD - Black Ops 4:

Laut einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung Daily Star äußerte sich Yale folgendermaßen: „Der Singleplayer-Modus fehlt nur zu genau diesem Zeitpunkt.“ Bei den künftigen Inhalten ihrer Spiele wolle sich das Studio jedoch explizit an den Wünschen der Spieler orientieren: „Ich denke wirklich, dass wir uns mit jedem Spiel, das wir fertigstellen, fragen, was es ist, das die Fans am meisten lieben werden. Und wenn das eine weitere traditionelle Kampagne sein sollte, werden wir eine weitere traditionelle Kampagne machen.“

Unklar ist jedoch, ob er sich bei seinem Kommentar auf das aktuelle Black Ops 4 oder einen potenziellen Folgetitel der „Call of Duty“-Reihe bezog. Des Weiteren sagte Yale nämlich: „Ich liebe narrative Spiele und es gibt auch einen Platz für sie, aber für uns und das, was wir angestrebt haben, war es die richtige Entscheidung vorerst keine Singleplayer-Kampagne zu haben.“

Was denkt ihr über die Entscheidung des Studios? Denkt ihr, euch werden die Zombi-, Blackout-, und Multiplayer-Modi ausreichen, um langfristig Spaß zu haben? Oder wünscht ihr euch, dass das Studio seinen Entschluss nochmal überdenkt und einen Story-Modus nachreicht?