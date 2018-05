Das Horrorspiel Resident Evil 7 - Biohazard soll am 24. Mai auch für Nintendo Switch erscheinen. Jedoch vorerst nur in Japan und als Cloud-Version.

Das ist der japanische Resident Evil 7-Trailer der Nintendo Switch-Version:

Wie Capcom verkündet, soll Resident Evil 7 - Biohazard auch für Nintendo Switch veröffentlicht werden. Japanische Spieler erhalten voraussichtlich am 24. Mai die Möglichkeit, sich auf der Switch zu gruseln. Der Download des Horrorspiels soll nur 45 Megabyte in Anspruch nehmen, was dem geringen internen Speicher der Hybrid-Konsole zugute kommt.

Nach dem Download kann das Horrorspiel mithilfe der Cloud-Technologie gestreamt werden, was jedoch eine permanente Internetverbindung zur unvermeidlichen Voraussetzung macht. Laut der Webseite Nintendo Everything, kann Resident Evil 7 - Biohazard etwa 15 Minuten gratis gespielt werden. Danach sei ein 2.000 Yen (etwa 15 Euro) teures Ticket notwendig, das 180 Tage lang Zugriff auf die Vollversion des Spiels gewährt.

Ob Resident Evil 7 - Biohazard auch hierzulande für Nintendo Switch erscheinen soll, ist bislang unbekannt. Japanische Spieler mit unzureichender Bandbreite werden auf das Spielerlebnis jedenfalls verzichten müssen.