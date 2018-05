Es vergeht zurzeit wohl kaum eine Woche, in der es kein Gerücht zu dem kommenden Pokémon-Spiel für die Switch gibt. Kein Wunder, denn die Vorfreude ist groß. Nun soll derselbe 4chan-Nutzer, der auch die möglichen Namen für den neuen Teil geleakt hat, wissen, wie viele Pokémon ihr auf der Switch fangen werden könnt.

Der Twitter-Nutzer Nibel zeigt Fotos des angeblichen 4chan-Leak, laut dem es lediglich die Pokémon der Kanto-Region geben wird.

ICYMI: The person who has leaked a ton of apparently legit details about the new set of Pokémon games appeared again, stating that the new games will primarily focus on Pokémon from Kanto just like the original version of Go (right image is the leak from April 1st) pic.twitter.com/1tcexSjg85