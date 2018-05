Bis zum 28. Mai befindet sich auf Steam ein Bundle des Publishers THQ Nordic im Angebot, mit dem ihr ganze neun Videospiele zum Preis von nur 19,99 Euro abstauben könnt.

In Darksiders 2 schlüpft ihr in die Rolle des Apokalyptischen Reiters Tod:

Diese Games sind im "The New THQ Classics"-Bundle enthalten:

Alle im Bundle inkludierten Videospiele können nur mit dem Kauf des Bundles zum reduzierten Preis erworben werden. Solltet ihr euch also nur für eines der Games interessieren, müsstet ihr den Vollpreis bezahlen.

Shooter- und RPG-Fans haben mit dem "The New THQ Classics"-Bundle alle Hände voll zu tun. Wollt ihr beim Zocken alles aus Steam rausholen, solltet ihr einen Blick in die Bilderstrecke werfen.