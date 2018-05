PlayStation Store: Neuer Sale bringt über 190 Angebote

Ein neuer Sale bahnt sich im PlayStation Store an. Noch könnt ihr ihn nicht auf der Startseite sehen, doch wir zeigen euch schonmal einige der interessantesten Angebote. Denn einige Schnäppchen können mich sehen lassen.

Ein absoluter Geheimtipp, schaut euch das mal an:

Schaut euch mal an, wie warm es diese Woche in Deutschland werden soll. Da habt ihr doch sicherlich auch den Impuls, in einem verdunkelten Zimmer zu zocken? Super! Dann findet ihr momentan im PlayStation Store vielleicht den richtigen Nachschub. Denn da sind seit kurzer Zeit über 190 neue Angebote zu finden, die alle zu einem Sale gehören, der bisher noch nicht offiziellen angekündigt wurde. Wenn ihr nach den Spielen sucht, sind sie jedoch schon heruntergesetzt. Wir haben uns für euch auf die Suche gemacht und ein paar Highlights rausgesucht.

Und einen kleinen Geheimtipp wollen wir euch auch noch mit auf den Weg geben:

Noch mehr Spiele findet ihr, wenn ihr euch selbst auf die Suche macht - oder aber abwartet, bis Sony den Sale offiziell ankündigt. Sind für euch denn schöne Spiele dabei? Oder wollt ihr bei dieser Wärme gar nicht zocken? Teilt es uns doch in den Kommentaren mit.