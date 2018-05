Das Wochenende ist nah und welche Tage eignen sich schon besser, um ausgelassen zu zocken? Wenn ihr noch keine Idee habt, was genau ihr spielen wollt, solltet ihr euch dieses kurzzeitige Angebot mal genauer ansehen.

Raiders of the Broken Planet sagt euch nichts? Dann schaut euch den Trailer an:

Ab sofort habt ihr bis zum 25. Mai um 19 Uhr Zeit, euch in das Third-Person-Shooter-Abenteuer zu stürzen. Einmal auf Steam heruntergeladen, habt ihr für immer kostenlosen Zugang zu den drei Kampagnen Alien Mythen, Wardog Fury und Hades Betrug. Diese wurden bisher für ca. acht Euro zum Verkauf angeboten. Raiders of the Broken Planet könnt ihr alleine, im Online-Mehrspielermodus oder im Koop mit euren Freunden spielen. Entscheidet euch für die Seite der Raider und kämpft mit eurem Team um wertvolle Belohnungen oder geht als Widersachern für den Feind in die Schlacht.

Die Aktion gilt nur für die PC-Version. Konsolen-Spieler gehen heute leider leer aus. In unserer Bilderstrecke findet ihr allerdings Tipps, wie ihr regelmäßig an kostenlose Spiele kommt.