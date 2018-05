Der Ankündigungstrailer zum neuen Battlefield 5 sorgte im Netz für geteilte Meinungen. Während viele Fans der Ansicht sind, dass das Gameplay durchaus nach spaßigen Neuerungen aussieht, beklagen sich einige laute Stimmen über die vermeintlich mangelnde historische Akkuratesse im allzu bekannten Setting des Zweiten Weltkriegs. Besonders der Fakt, dass Frauen nun als spielbare Charaktere verfügbar sind, stößt den Kritikern übel auf.

Hauptsächlich wird von Gegenstimmen das Argument angeführt, es habe im Zweiten Weltkrieg praktisch keine weiblichen Frontkämpferinnen gegeben. Das Studio DICE würde damit die historische Wahrnehmung verzerren:

#BattlefieldV Warum muss heute alles immer "multikulti" sein? müssen jetzt in jedem 2. Wk spiel auch Frauen rumlaufen? Wenn es ein moderner Shooter wäre ja alles gut, aber es ist halt der 2.Wk gewesen und da war das halt nicht so.

Ganz abgesehen davon, dass diese Informationen faktisch nicht stimmen und es sehr wohl Frauen unter den Streitkräften gab, scheint es dem Spiel ohnehin nicht allzu sehr auf eine genaue historische Darstellung des Konfliktes anzukommen. Viel verwunderlicher waren nämlich die sehr offensichtlicheren Fantasy-Elemente, die seitens der Entwickler für einen eher freizügigen Umgang mit der Materie sprechen:

Ich weiß gerade nicht was ich vom #BattlefieldV Reveal Stream halten soll. Ich bin einfach extremst verwirrt. Was sind jetzt die Bauelemente a la Fortnite im Spiel? Ne Frau als Soldatin mit Roboterarm im 2 Weltkriegsszenario? Leute, was hab ich verpasst?😂