Egal, ob euch der Sinn nach düsterer Spannung, ausgiebigen Mehrspieler-Runden oder schnuckeligen Abenteuern steht - die nächsten Tage sind wieder einmal vollgepackt mit vielversprechenden Veröffentlichungen. Und diese wollen wir euch natürlich keinesfalls vorenthalten.

Agony | 29. Mai

PC / PS4 / Xbox One

Viel zu lachen werdet ihr in Agony sicher nicht haben. Das Horror-Spiel entführt euch nämlich buchstäblich in eine blutüberströmte Vision der Hölle. Hier versucht ihr, eure gequälte Seele zu retten und den Fängen des Bösen zu entkommen.

Jetzt Agony auf Amazon bestellen

Far Cry 3 - Classic Edition | 29. Mai

PS4 / Xbox One

Neben Zusatzinhalten für das Hauptspiel bekommt ihr mit dem Season-Pass von Far Cry 5 auch die Classic Edition von Far Cry 3. Diese könnt ihr nun ab dem 29. Mai spielen. Wollt ihr die Remaster-Version einzeln kaufen, müsst ihr euch noch vier Wochen länger gedulden.

Jetzt Far Cry 5 Season Pass auf Amazon bestellen

Ikaruga | 29. Mai

Nintendo Switch

Nachdem das Shoot 'em Up Ikaruga seit seiner Veröffentlichung vor rund 16 Jahren auf etliche Systeme portiert wurde, ist nun auch Nintendo Switch an der Reihe. Eine besondere Option erlaubt es euch, den Bildschirm der Konsole hochkant zu halten.

Knights of Pen and Paper +1 Deluxier Edition | 29. Mai

Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Vor knapp fünf Jahren erschien Knights of Pen and Paper für den PC. Hier erlebt ihr ein Rollenspiel in einem Rollenspiel, indem ihr in die Rolle eines der Mitspieler einer "Pen and Paper"-Sitzung schlüpft. Nun erscheint das Meta-Abenteuer Knights of Pen and Paper +1 Deluxier Edition in einer erweiterten Fassung für aktuelle Konsolen.

Street Fighter - 30th Anniversary Collection | 29. Mai

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Anlässlich des dreißigsten Geburtstages der berühmten Prügel-Serie, kredenzt euch Street Fighter - 30th Anniversary Collection eine Sammlung aus zwölf Spielen der Reihe. Darunter befinden sich unter anderem Street Fighter 2 - Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 - Turbo und Street Fighter 3 - Third Strike.

Yoku's Island Express | 29. Mai

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Das Konzept von Flipperautomaten ad absurdum zu führen, haben schon einige Spiele versucht. Doch selten sah das Ergebnis so niedlich aus, wie im Fall von Yoku's Island Express. Hier erledigt ihr in der Rolle des ameisenähnlichen Wesens Yoku Botengänge und erlebt allerhand Abenteuer.

Jetzt Yoku's Island Express auf Amazon bestellen

Milanoir | 31. Mai

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Könnt ihr dem Charme italienischer Krimi-Streifen aus den 70er-Jahren etwas abgewinnen, solltet ihr euch unbedingt Milanoir anschauen. Das Pixel-Abenteuer entführt euch in die gefährliche Unterwelt von Mailand, wo Gewalt an der Tagesordnung liegt.

Smoke and Sacrifice | 31. Mai

Nintendo Switch

Im optisch auffälligen Smoke and Sacrifice begleitet ihr Sachi, eine tragische Heldin, auf ihrer Suche nach der Wahrheit. Dabei führen ihre Wege euch in eine surreale Welt voller seltsamer Kreaturen.

Womit werdet ihr euch in der kommenden Woche die Zeit vertreiben? Arbeitet ihr die große Prügel-Retrospektive auf? Knackt ihr Arcade-Highscores? Oder hofft ihr auf ein Wiedersehen mit einem wahnsinnigen Inselbewohner? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.