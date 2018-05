Bei Saturn gibt es derzeit neben anderen interessanten Angeboten drei Konsolen-Bundles zu kaufen, die euch eine ziemlich große Ersparnis bringen. Für Gamer, die eine der Konsolen noch nicht besitzen, ist das eine tolle Gelegenheit, sie günstig abzugreifen.

Habt ihr euch eigentlich schon alle kostenlosen PS Plus Spiele des Monats geladen?

Hier seht ihr die Bundles im Detail:

Zu den oben bereits erwähnten Angeboten zählt übrigens eine "5 für 3"-Aktion, die unter anderem für das gesamte Spielesortiment gilt. Da ist sicher was für euch dabei, das sich lohnt.

Die Angebote gelten laut Angaben von Saturn bis zum 4. Juni, 9 Uhr. Also lasst euch mit der Entscheidung nicht zu lange Zeit. Außerdem sind die Bundles nur so lange verfügbar, wie der Vorrat reicht. Schlagt ihr zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!