Euch wahren Fans muss man sicher nicht erklären, dass heute Dark Souls - Remastered für PS4 und Xbox One erscheint. PC-Spieler dürfen sich überraschenderweise bereits seit gestern dank Steam im Lande Lordran die Zähne ausbeißen und beinharte Duelle mit anderen Spielern ausfechten.

Apropos wahre Fans: Wir haben da was, was ihr schon immer haben wolltet! Nämlich eine 2,2 m große "Dark Souls"-Statue, die uns Bandai Namco zur Verfügung gestellt hat. Die darf einer von euch haben, ABER ... so einfach geht das nicht. Ganz im Stile klassischer "Dark Souls"-Duelle sollt ihr gegen die Leser der Kollegen von GIGA GAMES in einem kreativen Kampf antreten. Wie das klappen soll? Ganz einfach:

Schickt uns ein Werk, das uns davon überzeugt, dass ihr der größte "Dark Souls"-Fan seid, der auf dem Antlitz dieser Welt wandelt! Dazu könnt ihr uns alles schicken, was euch in den Sinn kommt und eure Liebe zum Spiel ausdrückt. Kleine Geschichten, Fotos, gemalte Bilder, Videos, Ausdruckstanz, Lieder oder ein Holi-Festival mit nur grauen und braunen Farbschattierungen - ganz, wie es euch beliebt!

Einfach wird die Sache aber nicht. Denn ihr tretet nicht nur gegen alle anderen Teilnehmer auf spieletipps an, sondern - wie weiter oben erwähnt - auch gleich gegen die Leser von GIGA GAMES! Nun denn, das Duell ist eröffnet! Und zum Beweis: Hier ist die Statue, in all ihrer Pracht!

Ich bin bereit! Wie nehme ich teil?

Schickt uns die Umsetzung eurer kreativen Ideen per Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und schreibt in die Betreffzeile das Kennwort Dark Souls Duell. Einsendeschluss ist der 3. Juni 2018 um 23.59 Uhr. Bitte gebt auch unbedingt euren Namen, Adresse und Geburtsdatum an, damit wir euch die Statue auch schnell ohne Umwege zuschicken können (es werden voraussichtlich drei Einzelpakete). Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Gemeinsam mit GIGA GAMES entscheiden wir uns dann für einen Gewinner, der diesen tollen Preis erhält (das gibt wieder eine Sauerei in der Redaktion ...). Der Gewinner wird anschließend in dieser News bekanntgegeben und umgehend per Mail informiert.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen, wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und vergesst niemals: Preiset die Sonne!