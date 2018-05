Nachdem Dice Battlefield 5 mittels Trailer angekündigt hatte, befand sich ein großer Teil des Internets in Aufruhr. Frauen in einem Battlefield? Das kann doch nicht wahr sein! "Warum muss heute alles immer "multikulti" sein?" Nun reagiert Entwickler Dice auf die Aufregung rund um den Shooter.

Laut einiger Battlefield-Fans habe "Dice auf historische Genauigkeit verzichtet, um auf politische Korrektheit zu setzen." Entwickler Aleksander Grøndal reagiert auf die Häme und schreibt auf Twitter, dass "Spaß immer wichtiger sei, als authentisch zu sein".

In einem weiteren Tweet fügte er hinzu, dass es wichtig sei, "eine Balance" zu finden - denn "probieren geht über studieren". Auch der offizielle Twitter-Account des Spiels äußerte sich zu der Thematik, nachdem ein Nutzer fragte was der Sinn von "Piraten-Frauen mit Roboter-Armen und Cricketschlägern" sei.

We wanted to empower player choice, diversity and inclusion, so our players can fully customize the way that they want their soldiers look and play. With that, there are a plethora of customization options for your soldiers including body types, gender, war paints and more.