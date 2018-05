Wer Far Cry 5 schon durchgespielt hat darf sich freuen, denn mit dem 5. Juni erwartet "Season Pass"-Besitzer erster Nachschub in Form des DLCs "Düstere Stunden".

Das ist der Trailer zum ersten DLC von Far Cry 5:

Protagonist der Erweiterung ist nicht der Deputy Sheriff des Hauptspiels, sondern Wendell "Red" Redler, der zu Zeiten des Vietnamkriegs mit dem Vietcong und der Nordvietnamesischen Armee konfrontiert wird und seine Teamkameraden aus deren Fängen befreien muss.

Der DLC ist, wie das Hauptspiel, alleine als auch kooperativ spielbar. Abseits der neuen im Dschungel angesiedelten Spielwelt erwarten euch neue Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten. Habt ihr die Erweiterung durchgespielt, dürft ihr euch außerdem in zwei neuen Modi austoben: Dem "Survival"- und dem "Action Movie"-Modus

Aber auch Spieler, die nicht im Besitz des Season Pass oder des DLCs sind, dürfen sich auf Nachschub freuen und erhalten absofort Zugriff auf Vietnam-bezogene Inhalte in Far Cry Arcade.

In Far Cry 5 war endlich Schluss mit Dschungel, denn das Hauptspiel entführte euch in die fiktive Stadt Hope County in Montana. Für alle, die die dichten Wälder vermisst haben, geht es mit der Erweiterung "Düstere Stunden" am 5. Juni wieder dorthin zurück.