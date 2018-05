The Wolf Among Us 2 wird erst 2019 erscheinen. Dies hat Telltale mit einem Update auf der eigenen Website angekündigt. Eigentlich sollte die zweite Staffel mit Bigby Wolf schon im Herbst dieses Jahres erscheinen. Allerdings scheint es in den letzten Wochen und Monaten intern zu vielen Änderungen bei Telltale gekommen zu sein. Deswegen brauchen die Macher einfach noch mehr Zeit, um The Wolf Among Us 2 mit der gewohnten Qualität abzuliefern.

The Wolf Among Us ist mittlerweile vier Jahre alt!

"Diese Verschiebung kommt als das Resultat von fundamentalen Änderungen hier bei Telltale seit wir das Spiel im vergangenen Sommer angekündigt haben. Am wichtigsten ist, dass wir neue Wege erkunden wollen, um unsere Geschichten zu erzählen. Diese zusätzliche Zeit wird es uns nicht nur ermöglichen, uns mehr auf die Qualität zu fokussieren, sondern auch zu experimentieren und damit etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen. Unser Ziel ist es, eine Spielerfahrung abzuliefern, die der Leidenschaft für Wolf Among Us gerecht wird. Und diese zusätzlichen Monate werden uns die Zeit geben, um dies zu erreichen."

Genauer wollten die Entwickler den Release-Zeitraum nicht eingrenzen. Erst Ende des Jahres werden sie genauere Informationen und vielleicht sogar schon einen ersten Blick auf The Wolf Among Us 2 gewähren. Das Adventure basiert auf den Comics "Fables" von Bill Willingham und versetzt Fabelwesen in das New York im Jahr 1986. Dort versucht Sheriff Bigby Wolf die Gemeinde so gut es geht vor den Menschen zu schützen und die geheime Identität der Fabelwesen zu wahren.