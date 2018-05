Noch vor The Evil Within hat sich der ehemalige "Resident Evil"-Director Shinji Mikami mit Killer 7 einem eher ungewöhnlichen Action-Spiel für die PlayStation 2 und Gamecube gewidmet. Gut 13 Jahre später erscheint das Spiel, welches in Zusammenarbeit mit Suda 51 entstanden ist, auch für PC.

Der Ankündigungstrailer gewährt einen Einblick in den PC-Port:

Der Kultklassiker erhält auf dem PC eine grafische Politur und soll zudem die Steuerung via Maus und Tastatur unterstützen. Welche Verbesserungen sonst noch zu erwarten sind, ist unklar. Killer 7 soll im Herbst dieses Jahres für Steam erscheinen.

Spielerisch soll sich derweil nichts ändern. Als Spieler übernehmt ihr die Kontrolle von Harman Smith, der sieben verschiedene Assassinen in sich trägt - alle mit einer unterschiedlichen Persönlichkeit. Gekämpft wird gegen die "Heaven Smile"-Organisation, die vom Antagonisten Kun Lan geleitet wird. Auf den hat Harman Smith so gar keine Lust und möchte ihn beseitigen.

Auf der PlayStation 2 und dem Gamecube gehört Killer 7 zu den Spielen, die vor allem von Fans aufgrund ihrer stilsicheren Präsentation und den ungewöhnlichen Ideen verehrt werden.

Ob Entwickler Grasshopper Manufacture Killer 7 außerdem eine Veröffentlichung auf der aktuellen Konsolengeneration in Betracht zieht, ist noch unklar. Besitzer einer PS4, Xbox One oder Nintendo Switch müssen somit erst einmal Geduld beweisen.