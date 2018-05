In den Tiefen der Spieldateien des neuen Dark Souls Remastered fand ein Modder ein frühes Level-Modell des Oberen Kathedralenbezirks aus Bloodborne. Er tat das erste, was wohl jedem vernünftigen Spieler in den Sinn kommen würde und machte besagtes Gebiet mit Trevor aus Grand Theft Auto 5 unsicher.

Sehenswert: Der Trailer nur Neuauflage Dark Souls Remastered.

Seit der vergangenen Woche haben Nutzer der Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One die Möglichkeit, den Rollenspiel-Klassiker Dark Souls in einer grafisch aufgehübschten Neuauflage zu spielen. Lange dauerte es nicht, bis Spieler dabei spannende Funde machten.

Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, hat ein Modder doch tatsächlich frühe Levelentwürfe des späteren Nachfolgespiels Bloodborne in den Spieldateien von Dark Souls Remastered gefunden. Der Nutzer mit dem Pseudonym Dropoff betont dabei allerdings, dass besagte Entwürfe nicht erst seit Entwicklung der Neuauflage in den Dateien zu finden sind, sondern dort bereits bei Veröffentlichung des Originalspiels im Jahr 2011 lagen – gute vier Jahre vor Erscheinen von Bloodborne.

Here’s a look at the early prototype of Bloodborne’s “Upper Cathedral Ward” map that was left behind in the Dark Souls REMASTERED files. It was created a long time ago back back when Dark Souls was in development. It’s not new work by the REMASTERED team. pic.twitter.com/BKBVGl1o8t — Lance McDonald (@manfightdragon) 25. Mai 2018

Wie Bloodborne-Enthusiasten feststellen, unterscheidet sich diese frühe Version der Upper Cathedral Ward (Oberer Kathedralenbezirk) in einigen Aspekten von der fertigen Levelarchitektur in Bloodborne. Offensichtlich feilte der Entwickler From Software besagten Spielabschnitt noch kräftig aus und erweiterte ihn durch zahlreiche Elemente. Autos und der psychopathische Trevor aus Grand Theft Auto 5 gehörten freilich nicht dazu – ein Umstand, den Dropoff schleunigst ändern musste.

Wie ihr seht, hat der Modder besagten Kathedralenbezirk von Bloodborne erfolgreich in eine 3D-Software geladen und in GTA 5 geöffnet. Hier bekommt ihr einen vagen Eindruck davon, wie gänzlich anders wohl ein Bloodborne aus dem Hause Rockstar Games wirken könnte.

Übrigens finden sich nicht nur frühe Entwürfe zu Bloodborne in den Dateien von Dark Souls Remastered: In einem weiteren Tweet zeigt Dropoff einen Abschnitt Boletarias aus dem Vorgänger Demon's Souls. Warum sich besagte Level-Modelle überhaupt in Dark Souls befinden und was From Software damit bezwecken wollte, ist unklar. Sicher ist, dass auch sieben Jahre alte Spiele mitunter noch zu überraschen wissen.