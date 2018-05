Wie aus dem Nichts erschien das Survival-Abenteuer Raft auf Steam und arbeitete sich binnen kürzester Zeit zum internationalen Topseller vor. Was Raft zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Das erwartet euch in Raft:

In Raft habt ihr alle Hände voll zu tun: Verloren auf einem Floß mitten im Ozean müsst ihr alleine oder gemeinsam mit Freunden um euer Überleben kämpfen. Gut, dass allerhand Zeug im Gewässer herumtreibt und ihr einen Haken zur Hand habt. Diesen könnt ihr auswerfen, um besagte Gegenstände an Bord zu ziehen und zu verwerten. Hunger und Durst wollen gestillt und euer Floß ausgebaut und erweitert werden. Lässt sich an der Wasseroberfläche gerade nichts Nützliches finden, könnt ihr auch am Meeresgrund nach geeigneten Objekten suchen. Doch aufgepasst, Haie haben nämlich nicht nur das Floß, sondern auch euch zum Fressen gern.

Raft wurde am 23. Mai 2018 veröffentlicht und begeistert bereits tausende von Spielern. So erklomm Raft schnell Platz 1 der internationalen Topseller und erreicht bisweilen sogar den zweiten Platz der internationalen Verkaufscharts auf Steam.

Nach einem Jahr Entwicklungszeit erscheint Raft im Early Access auf Steam. In Zukunft soll das Abenteuer mit weiteren Orten zum Erkunden, Items und Ausrüstungsgegenständen versorgt werden.