Spieler des beliebten „Battle Royal“-Hits PlayerUnknown’s Battlegrounds dürfen aufatmen. Die Entwickler kündigten in einem Blogpost in der Steam-Community an, schon bald einige langfristige technische Probleme zu beheben. Außerdem gestanden sie sich ein, hinter ihren geplanten Optimierungen bisher zurückgeblieben zu sein.

Die Entwickler entschuldigten sich mit folgenden Worten: „Unsere Spieler haben uns zurecht darauf hingewiesen, dass wir es versäumt haben auf Beschwerden über die Performance einzugehen. Und seit kurzem haben wir nicht gerade die beste Figur gemacht, die neuesten Änderungen am Spiel zu kommunizieren.“ Laut eigenen Angaben hätte die Bekämpfung von Performance-, Netzwerkverbindungs- und Cheating-Problemen zurzeit oberste Priorität.

Framedrops, Latenzen und ähnliche technische Unsauberkeiten sollen demnach bald der Vergangenheit angehören. Die Identifikation von Spielern, die auf Hacks, Trainer, Exploits oder ähnliche Schummelmechaniken setzen, soll ebenfalls beschleunigt werden und zu einem sofortigen Bann führen. Zudem kündigte das PUBG-Team an, künftig nicht mehr erst zu warten, bis genug Verbesserungen für einen größeren Patch zusammengekommen sind, sondern Updates sofort verfügbar zu machen, sobald sie fertiggestellt wurden.

Bald verfügbar: Dieses Dreirad dürft ihr auf der neuen Map steuern.

Außerdem nutzten die Entwickler die Gelegenheit um ganz nebenbei eine weitere Enthüllung bekanntzumachen. Auf der bald spielbaren Sanhok-Karte soll euch ein vollkommen neues Fahrzeug zur Verfügung stehen. Das sogenannte Tukshai ist eine motorisierte Rikscha mit drei Rädern, wie sie typischerweise auf thailändischen Straßen zu finden ist.

Sicherlich sind unter euch passionierte PUBG-Spieler, die sich über die Ankündigungen der Entwickler freuen. Haben euch die technischen Mängel bisher das „Battle-Royale“-Leben schwer gemacht? Wenn ja, erzählt uns eure Geschichten und schreibt, welches der Updates eurer Meinung nach am dringendsten nötig war.