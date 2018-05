Die Woche beginnt mit ein paar guten Angeboten. Wir haben wieder ein paar tolle Schnäppchen auf Steam für euch herausgesucht, darunter zwei große Bundle, die euch eine Menge Spielspaß bringen wird.

Zurzeit befindet sich die Borderlands 2 - Game of the Year Edition und die Deus Ex - Collection im Angebot bei Steam. Für nur 9,89 Euro, anstatt 44,99 Euro, bekommt ihr den Shooter Borderlands 2, einen weiteren spielbaren Charakter und mehrere DLCs, in denen ihr die Pandora noch länger unsicher machen könnt. Wenn ihr vorher den ersten Teil spielen möchtet - was nicht nötig ist, um die Geschichte zu verstehen - könnt ihr euch Borderlands für 19,99 Euro kaufen. Beide Games könnt ihr im Koop-Modus spielen.

Wenn euch der Grafik-Stil von Borderlands 2 nicht zusagt und ihr eure Abenteuer etwas ernster angeht, solltet ihr euch die Deus Ex - Collection anschauen. Hier enthalten sind die Deus Ex - Game of the Year Edition, Deus Ex - The Fall, Deus Ex - Mankind Divided, Deus Ex - Human Revolution und Deus Ex 2 - Invisible War. Das alles könnt ihr euch für 28,45 Euro anstelle von 88,94 Euro schnappen.

Shooter- und Action-Fans werden bei diesen Angeboten glücklich. Bei Borderlands 2 solltet ihr euch allerdings beeilen. Bis heute 22 Uhr solltet ihr bei diesem Angebot zuschlagen.